12 мая в Курске прошла церемония награждения лауреатов XXVI конкурса имени Константина Воробьева на лучшее журналистское произведение на патриотическую тему. Конкурс более четверти века назад был учрежден в честь известно писателя-фронтовика, курянина, Константина Воробьева. Традиционно он поднимает тему личности и войны. Всего на соискание премии в этом году было подано более 40 работ.
В курском Доме Журналистов отметили лучшие. Итоги конкурса подвело правление Курского областного отделения Союза журналистов России.
- Военная тематика приобретает для курского приграничья особый смысл. На нашей территории ведется реальная и информационная война. Репортажи, очерки и расследования авторов сохраняют память о подвиге предков и вписывают в новейшую историю героизм современников, противодействуют фейкам, показывают стойкость жителей прифронтовых районов. Именно здесь, у границы, особенно важна правдивая, неравнодушная журналистика, - отмечают организаторы.
По решению жюри и правления КООСЖР на основе рейтингового голосования лауреатами конкурса стали 13 авторов и коллектив авторов информационного городского портала Железногорска Курской области. Последние - за цикл статей «Улицы победителей».
Среди лауреатов — авторы государственных и негосударственных СМИ, городских, областных и районных газет.
По итогам конкурса отмечена и статья «Комсомольской правды-Курск» «Женщины тыла - это самое надежное и верное плечо». Публикация рассказывает о женском добровольчестве в Курской области. Это статья о том, что любая война — это, прежде всего, человеческая беда. На вопрос, почему становятся волонтерами, одна из героинь публикации отвечает:
- Я просто иду на помощь всем, кому она необходима.