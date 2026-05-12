В Курске до 18 мая перекрыли одну из улиц

Мэрия Курска сообщила важную информацию для автомобилистов.

На участке дублера улицы Энгельса с примыканием к улице Ольшанского до 18 мая движение транспорта временно прекращено. Запрет установили из-за проведения аварийных работ предприятием "ГРП".

Также в горадминистрации рассказали, что 12 мая на уборку общественных пространств вышли 32 работника и семь единиц спецтехники.

Согласно данным комитета городского хозяйства, подрядная организация проводит очистку парков, скверов и площадей. Сотрудники убирают грязь с тротуаров и очищают покрытия зон отдыха. Помимо этого, подрядчик занимается восстановлением малых архитектурных форм, удаляя с них пыль и песок. Также работники опустошают урны и ликвидируют мусор на озелененных территориях.