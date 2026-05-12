В Курске после 25 мая стартует дорожный ремонт

Фото администрации города Курска

В Курске началась подготовка к ремонту дорог. Об этом сообщает глава города Евгений Маслов.

- Совсем скоро в Курске начнется этап обновления дорожного покрытия, - отметил градоначальник.

Уточняется, что муниципальные контракты планируется заключить 25 мая, после чего дорожные службы приступят к работам.

Первыми будут обновлены следующие улицы областного центра:

- Кавказская,

- Пучковка,

- Красная площадь,

- Участок дороги Курск-Поныри в Курске,

- Широкая (от дома №93 до дома №95),

- пр-д Фабричный,

- пер. 1-й Парковый,

- Малых,

- Фабричная,

- пер. 4-й Косиновский,

- Сонина (тротуар),

- пр-д Золотой,

- Софьи Перовской,

- Красная Линия,

- от Фестивальной до деревни Шуклинка,

- пер. Школьный,

- Куйбышева (от 1-й Щигровской до 1-й Вишневой),

- 3-я Кожевенная.