В Курске после 25 мая стартует дорожный ремонт

В Курске началась подготовка к ремонту дорог. Об этом сообщает глава города Евгений Маслов.
- Совсем скоро в Курске начнется этап обновления дорожного покрытия, - отметил градоначальник.
Уточняется, что муниципальные контракты планируется заключить 25 мая, после чего дорожные службы приступят к работам.
Первыми будут обновлены следующие улицы областного центра:
- Кавказская,
- Пучковка,
- Красная площадь,
- Участок дороги Курск-Поныри в Курске,
- Широкая (от дома №93 до дома №95),
- пр-д Фабричный,
- пер. 1-й Парковый,
- Малых,
- Фабричная,
- пер. 4-й Косиновский,
- Сонина (тротуар),
- пр-д Золотой,
- Софьи Перовской,
- Красная Линия,
- от Фестивальной до деревни Шуклинка,
- пер. Школьный,
- Куйбышева (от 1-й Щигровской до 1-й Вишневой),
- 3-я Кожевенная.