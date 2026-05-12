12 мая в Курской области пройдут дожди с грозами

12 мая в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие, а днем кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет переменного направления, днем – юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха составит днем +18...+23°C

Метеорологическая дальность видимости будет 3000-7000 метров.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории Курской области находится в пределах нормы, сообщает МЧС региона. Естественный радиационный фон составляет 9-11 мкР/ч. Это значительно ниже установленного СанПиН 2.6.1.2523-09 безопасного уровня, который не должен превышать 50 мкР/ч.

Общий уровень загрязнения воздуха оценивается как умеренный. Согласно данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и Минприроды России, превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе на территории Курской области не зафиксировано.

Экологическая обстановка в регионе стабильна.