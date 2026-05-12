Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика12 мая 2026 7:12

Курская область получила 46 единиц дорожной и коммунальной техники

Машины поступили из столицы
Светлана ВОЛКОВА
Технику будут использовать в том числе для уборки тротуаров

Технику будут использовать в том числе для уборки тротуаров

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Курская область получила из столицы 46 единиц дорожной и коммунальной техники. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн, отметив, что передача стала возможной благодаря договоренностям с мэром столицы Сергеем Собяниным.

Новая техника поступит в распоряжение региональных Минтранса и Министерства ЖКХ и ТЭК. Ее будут использовать для уборки и обработки дорог и тротуаров, вывоза мусора, обслуживания инженерных сетей, полива и ликвидации аварий. Машины также направят в приграничные районы для восстановительных работ.

К слову, что после вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года столичные власти открыли в регионе 36 пунктов временного размещения для переселенцев.

А в прошлом году из Москвы Курск получил 75 единиц техники, в основном снегоуборочной.