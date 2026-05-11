В частности переход на Перекальского оказался подтоплен Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сильный ливень обрушился на Курск вечером 11 мая. Из-за этого автомобильные дороги в разных частях города оказались подтоплены. Автомобилисты и пешеходы снова "плыли" даже в центре города. Так, на площади Перекальского в центре Курска оказался подтоплен пешеходный переход. Огромную лужу у светофора на проезжей части перехода обойти здесь не было возможности, поэтому люди пересекали дорогу прямо по водным потокам.

table style="clear: both" class="AImage img_center" cellpadding="2" cellspacing="1" border="0" align="center">

Дороги подтопило в разных частях города Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

А в парке Героев Гражданской войны, как сообщили очевидцы в социальных сетях, ливень погасил на время Вечный огонь. Он потух под проливным дождем.

Дожди пройдут в регионе и 12 мая Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Уже второй день на регион обрушиваются сильные дожди. По прогнозам синоптиков во вторник, 12 мая, днем также пройдут грозы и дожди в Курской области. Днем максимальная температура составит +23 градуса тепла.