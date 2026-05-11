Курянина будут судить за удар ножом брата

Мужчине грозит срок в колонии Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Октябрьском районе Курской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении 68-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют по п. «з» ч. 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По версии следствия, что в ночь с 11 на 12 октября 2025 года курянин выпивал вместе со своим 66-летним братом. Между ними возник конфликт из-за количества выпитого младшим из братьев. В ходе ссоры курянин ударил младшего брата ножом в живот.

В прокуратуре отметили, что раненый получил тяжкий вред своему здоровью. "Скорую" ему вызвал сосед, к которому раненый обратился за помощью.