В курском приграничье с получателей компенсаций взыскали еще почти восемь миллионов рублей

Прокуратура признала незаконными перечисленные выплаты Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кореневского района Курской области проверила исполнение закона при предоставлении мер социальной поддержки людям, пострадавшим в ходе боевых действий в регионе.

Ведомство сообщило, что есть факты незаконного получения денежных выплат.

Некоторые граждане, фактически не проживали на территории, пострадавшей в результате боев и не относятся к числу получателей таких мер поддержки. Однако люди обратились за выплатами и получили деньги, пояснили в ведомстве.

Прокуратура района направила в суд три иска о взыскании незаконно полученных средств.

Требования удовлетворены в полном объеме. Теперь получатели должны вернуть в бюджет почти восемь миллионов рублей.