В курском приграничье с получателей компенсаций взыскали еще почти восемь миллионов рублей

Прокуратура Кореневского района Курской области проверила исполнение закона при предоставлении мер социальной поддержки людям, пострадавшим в ходе боевых действий в регионе.
Ведомство сообщило, что есть факты незаконного получения денежных выплат.
Некоторые граждане, фактически не проживали на территории, пострадавшей в результате боев и не относятся к числу получателей таких мер поддержки. Однако люди обратились за выплатами и получили деньги, пояснили в ведомстве.
Прокуратура района направила в суд три иска о взыскании незаконно полученных средств.
Требования удовлетворены в полном объеме. Теперь получатели должны вернуть в бюджет почти восемь миллионов рублей.