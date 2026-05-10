Почти 100 беспилотников сбили над Курской областью за сутки

98 беспилотников сбили над Курской областью за прошедшие сутки. Сводкой об оперативной обстановке утром 10 мая поделились в региональном правительстве. Средства ПВО подавили дроны различного вида. 102 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 18 раз беспилотники атаковали область с помощью взрывных устройств.

По данным властей, вблизи села Дурово Рыльского района оказалось повреждено остекление дома. В селе Крупец во время атаки повредили бункер для хранения зерна. А в деревне Рыжевка посекло фасад дома, крышу, выбиты окна и пострадала хозяйственная постройка.