Полицейские нашли жителя Курска, повредившего камеру видеонаблюдения в подземном переходе

В Курске полицейские задержали мужчину, разбившего камеру в подземном переходе вблизи площади Рокоссовского.

Инцидент произошел несколько дней назад. Молодой человек нанес удар по камере наблюдения и повредил ее. личность нарушителя удалось установить. Как выяснилось, 22-летний курянин нетрезв и огорчен семейными проблемами, поэтому выместил злобу на городском имуществе.

- Сейчас курянин уже раскаивается, обещая полностью возместить нанесенный ущерб, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Курской области.

Решается вопрос о привлечении фигуранта к ответственности.