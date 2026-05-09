Над Курской областью сбили 119 беспилотников ВСУ за сутки

С 9.00 8 мая до 9.00 9 мая над Курской области сбили 119 вражеских беспилотников различного типа. По отселенным территориям враг применил артиллерию 138 раз. Об этом говорится в сводке губернатора региона Александра Хинштейна.

- 18 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, - говорится в сообщении руководителя Курской области.

В поселке Селекционный Льговского района повреждения получило остекление недействующей ветлаборатории, фасад ПВЗ.

В селе Пены Беловского района в результате атаки сгорела кабина КАМАЗа.

В селе Калиновка Хомутовского района повреждения получил фасад фермы, тракторная телега. В поселке Колячек зафиксированы повреждения кровли и остекления дома.

Жители не пострадали.