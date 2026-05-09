В Курске ко Дню Победы у дома 99-летнего ветерана прошел праздничный концерт

В Курской области отмечают День Победы Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске у дома 99-летнего ветерана Ивана Борзенкова прошли праздничный концерт и парад ко Дню Победы.

Так фронтовика поздравили с наступающим праздником.

В параде приняли участие юнармейцы. Для ветерана выступил оркестр Управления Росгвардии по Курской области, а также талантливая молодежь региона – участники «Студенческой весны Соловьиного края» с вокальными номерами.

Иван Алексеевич – человек с героической судьбой. С юных лет, сразу после освобождения Курска, он помогал фронту, восстанавливая оружие и самолеты. В 1944 году его призвали в Красную армию. Служил в 11-й гвардейской пушечной артиллерийской бригаде под командованием легендарного генерала Ивана Баграмяна, участвовал в боях на территории Литвы. В победном 1945 году Иван Борзенков продолжил службу на Дальнем Востоке, охраняя границу с Японией и японских военнопленных, рассказали в Правительстве региона.