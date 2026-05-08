В Курске зафиксированы два ДТП с участием пешеходов

В Курске сразу два пешехода попали под колеса машин. Утром 7 мая в районе дома №2 по ул. В. Луговая 68-летний водитель автомобиля «Ауди 100» сбил 41-летнюю женщину.

Кроме того, днем 7 мая аналогичное происшествие зафиксировано на улице Школьная.

- Водитель 2008 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле», осуществляя движение со стороны улицы К. Маркса в сторону улицы Кавказской, допустил наезд на девушку-пешехода, - рассказали в Госавтоинспекции Курской области.

27-летняя девушка доставлена в медицинское учреждение.