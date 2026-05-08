НовостиПолитика8 мая 2026 6:59

Над Курской областью сбили 147 вражеских беспилотников за сутки

Зафиксировано 19 атак БПЛА при помощи взрывных устройств
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

За прошедшие сутки в Курской области сбиты 147 вражеских беспилотников. Отселенные пункты региона подверглись обстрелам со стороны ВСУ 79 раз. Зафиксировано 19 атак беспилотников при помощи взрывных устройств. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает губернатор Александр Хинштейн.

- В результате прилета дрона в Рыльске был перебит провод электроснабжения, - отметил руководитель Курской области.

Кроме того, в деревне Успешное Рыльского района повреждены окна и фасад в двух домах.

В селе Афанасьево Обоянского района при атаках повреждено остекление и фасад двух домов, линия электропередач. На данный момент электроснабжение восстановлено.

В поселке Березняк Хомутовского района повреждено остекление и фасад дома. В поселке Хомутовка повреждения получил забор и защитное ограждение газораспределительной станции. Газоснабжение нарушено не было.