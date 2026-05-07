В Курской области выявлены факты незаконного получения мер социальной поддержки

Прокуратурой Кореневского района проведена проверка исполнения законодательства при предоставлении мер социальной поддержки жителям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. При этом были выявлены факты незаконного получения денежных выплат.

Так, ряд лиц, фактически не проживавшие на территории, пострадавшей в результате чрезвычайной ситуации, обратились за выплатами и получили деньги.

Прокуратура района направила в суд три исковых заявления о взыскании с граждан незаконно полученных денежных средств.

Суд удовлетворил требования прокурора.

- С ответчиков взысканы денежные средства на общую сумму 7 млн 875 тысяч рублей, - прокомментировали в прокуратуре Кореневского района.