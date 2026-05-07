Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 мая 2026 12:00

10 новых мемориальных плит с именами советских воинов установили в Тимском районе Курской области

Четыре плиты установили в селе 2-е Выгорное
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

В Тимском районе установили десять новых мемориальных плит с фамилиями 218 не увековеченных ранее солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области.

В селе 2-е Выгорное появились четыре плиты с данными о 83 бойцах, деревне 1-й Каменке – одна плита (23), деревне Кировке – две плиты (43), деревне Воскресеновке – три плиты (69 бойцов).

Мемориальную плиту с именами девяти солдат для установки передали администрацию Быстрецкого сельсовета.