10 новых мемориальных плит с именами советских воинов установили в Тимском районе Курской области

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

В Тимском районе установили десять новых мемориальных плит с фамилиями 218 не увековеченных ранее солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области.

В селе 2-е Выгорное появились четыре плиты с данными о 83 бойцах, деревне 1-й Каменке – одна плита (23), деревне Кировке – две плиты (43), деревне Воскресеновке – три плиты (69 бойцов).

Мемориальную плиту с именами девяти солдат для установки передали администрацию Быстрецкого сельсовета.