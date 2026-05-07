Курянин принес в полицию три миллиона, предназначенные для мошенников

22-летний житель Железногорска получил оповещение в мессенджер о необходимости забрать пластиковую электронную карту. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

22-летний житель Железногорска получил оповещение в мессенджер о необходимости забрать пластиковую электронную карту. Но для этого от него потребовали встать в очередь, назвав код из смс-сообщения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курской области.

Затем парню позвонил лжеправоохранитель. Он сочинил легенду о том, что из-за предыдущей беседы, которую, как оказалось вели мошенники, возбуждено дело за госизмену. Помимо этого, на железногорца якобы оформили кредит, а машину дистанционно продали. Но мошенник сообщил, что есть шанс доказать свою непричастность ко всем преступлениям. Мол, нужно «задекларировать» имеющуюся дома наличность. Он на счета мошенников отправил 105 тысяч рублей, принадлежащие матери.

После этого его вынудили выступить в роли курьера. Он забрал деньги у доверчивых жителей региона в Курчатове и Железногорске. Все собранные средства потребовали отвезти в Москву и передать еще кому-то. После того как взволнованный мужчина поделился сомнениями о законности действий со своей девушкой, та предложила сообщить обо всем в полицию в Железногорске. Так удалось сохранить деньги всех потерпевших. 2,9 миллиона рублей скоро вернут владельцам.