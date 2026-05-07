Не менее одного дрона ВСУ уничтожили над Курской областью 7 мая

Украинский режим 7 мая предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 8:00 до 12:00 перехвачены и уничтожены 127 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Курской, Липецкой, Орловской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Пермской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московским регионом, республик Адыгея, Крым, Удмуртия и над акваториями Азовского и Черного морей, - уточнили в военном ведомстве.