НовостиПолитика5 мая 2026 7:01

В Курской области беспилотники ВСУ атаковали три муниципалитета

Зафиксированы повреждения жилых домов и зданий
Марина МАКОВЛЕВА
Фото: официальный канал Александра Хинштейна

За прошедшие сутки над Курской областью сбиты 95 вражеских беспилотников различного типа. По отеленным районам враг применил артиллерию 14 раз. Об этом рассказал в ежедневной сводке губернатор региона Александр Хинштейн.

- Три раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, - отметил руководитель Курской области.

В результате ударов ВСУ в селе Малеевка Льговского района сгорела крыша недействующего сельского клуба.

В селе Калиновка Хомутовского района при падении обломков БПЛА повреждено остекление, загорелась крыша сарая.

В селе Щекино Рыльского района повреждены машина и остекление в квартире.

Пострадавших среди жителей нет.