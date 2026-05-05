В Курской области беспилотники ВСУ атаковали три муниципалитета

За прошедшие сутки над Курской областью сбиты 95 вражеских беспилотников различного типа. По отеленным районам враг применил артиллерию 14 раз. Об этом рассказал в ежедневной сводке губернатор региона Александр Хинштейн.
- Три раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, - отметил руководитель Курской области.
В результате ударов ВСУ в селе Малеевка Льговского района сгорела крыша недействующего сельского клуба.
В селе Калиновка Хомутовского района при падении обломков БПЛА повреждено остекление, загорелась крыша сарая.
В селе Щекино Рыльского района повреждены машина и остекление в квартире.
Пострадавших среди жителей нет.