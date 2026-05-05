В Курской области беспилотники ВСУ атаковали три муниципалитета

За прошедшие сутки над Курской областью сбиты 95 вражеских беспилотников различного типа. По отеленным районам враг применил артиллерию 14 раз. Об этом рассказал в ежедневной сводке губернатор региона Александр Хинштейн.

- Три раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, - отметил руководитель Курской области.

В результате ударов ВСУ в селе Малеевка Льговского района сгорела крыша недействующего сельского клуба.

В селе Калиновка Хомутовского района при падении обломков БПЛА повреждено остекление, загорелась крыша сарая.

В селе Щекино Рыльского района повреждены машина и остекление в квартире.

Пострадавших среди жителей нет.