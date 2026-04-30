Под Курском в аварии пострадали водитель питбайка и его пассажир-подросток

В Курском районе два молодых человека пострадали в аварии. ДТП произошло 29 апреля в деревне 2-е Курасово.

Автомобиль «Шевроле Нива» под управлением 47-летнего водителя двигался в направлении деревни Чаплыгино и столкнулся питбайком «JHL Moto», которым управлял 20-летний молодой человек.

Водитель двухколесной техники и его 16-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.

- По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия, - прокомментировали в Госавтоинспекции Курской области.