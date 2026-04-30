В Курской области за сутки беспилотники ВСУ девять раз нанесли удары при помощи взрывных устройств

С 9.00 29 апреля до 9.00 30 апреля над Курской областью были сбиты 55 вражеских беспилотников различного типа. По отселенным районам враг применил артиллерию 64 раза. Об этом говорится в сводке губернатор региона Александра Хинштейна.

- Девять раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, - отмечает руководитель Курской области.

В результате атак ВСУ неподалеку от села Боброво Рыльского района погиб мирный житель.

Еще один 63-летний мужчина пострадал при атаке на село Песчаное Беловского района. В селе Мокрушино повреждения получили фасад и окна дома.

В городе Льгове зафиксированы повреждения кровли недействующего ангара локомотивного и вагонного состава.