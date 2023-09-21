Курские волейболистки вылетели из Кубка России

Фото со страницы ВК "Атом" в соцсетях.

Накануне, 20 сентября, в Красноярске состоялся ответный матч 1/16 финала Кубка России по волейболу среди женских команд. Местный «Енисей» принимал курский «Атом». Как и днем ранее, перевес хозяек в первой партии был ошеломляющим – 25:9. Затем наши спортсменки стали действовать внимательнее, но вновь проиграли сет – 20:25. Надежда на камбэк появилась в третьем игровом отрезке – 29:27 в пользу «Атома». Но последнее слово осталось за сибирячками - 25:21 и итоговые 3:1. В первом поединке «Енисей» также победил 3:1 и по сумме двух встреч шагнул в 1/8 финала.

Для «Атома» Кубок страны завершен, теперь можно сконцентрироваться на дебютном выступлении в элите отечественного волейбола.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, сезон-2022/23 стал лучшим в истории курского волейбола. Наши девушки выиграли первенство России в высшей лиге «А», а затем в «стыках» завоевали путевку в Суперлигу.