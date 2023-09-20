21 сентября в Курске пройдет мастер-класс по обрядовой кукле

Бесплатная образовательная встреча пройдет в областном Дворце культуры Фото: Светлана ВОЛКОВА

Дом народного творчества приглашает посетить творческий исследовательский проект «Кукушки и русалки. Мифологические образы Зеленых святок». Он будет интересен кукольникам и любителям традиционной культуры.

Бесплатная образовательная встреча пройдет 21 сентября в 14:00 в областном Дворце культуры им. В.Н. Винокура. Ее проведет исследователь, коллекционер, мастер по традиционной обрядовой кукле, краевед Жанна Столярская из Калуги. Лауреат всероссийских фестивалей-конкурсов мастеров традиционных ремесел познакомит участников с троицкими обрядами. Гостей также ждет мастер-класс по обрядовой кукле «Кукушка».

Запись по телефону: 8 (906) 689-64-17. Захватите разноцветные лоскуты ткани, нитки, иголки и ножницы. Адрес: г. Курск, Театральный проезд, 1.

Мероприятие пройдет в рамках сотрудничества с московским Международным фестивалем лоскутного шитья «Душа России».