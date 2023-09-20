До конца года в Курске уложат еще 70 процентов трамвайных путей

Из-за ремонта остановлено движение по первому маршруту, трамваи с него пока перенаправлены на маршруты №2, 3 и 4 Фото: Даниил НАЙХИН

В Доме Советов в Курске прошло совещание по вопросам реализации концессионного соглашения с компанией «Мовиста Регионы Курск».

Одной из ключевых тем стала необходимость обеспечить региональными министерствами и ресурсоснабжающими организациями выполнение работ в местах пересечения трамвайных путей с сетями электро-, газо- и водоснабжения; по данным областного Минтранса, таких точек более 250, сообщили в Правительстве региона.

Сейчас началась активная фаза реконструкции в рамках концессии. Работа идет по графику, заканчиваются первый и второй этапы укладки рельсовых путей, на сегодняшний день смонтировано почти 30% рельсошпальной решетки, рассказали чиновники. В связи с этим полностью остановлено движение на маршруте №1, трамваи с него сейчас перенаправлены на маршруты №2, 3 и 4.

Сейчас специалисты ведут монтаж стрелочного узла на входе в Восточное депо. Руководители региональных министерств и представители компании «Мовиста Регионы Курск» осмотрели, как идут работы. Сроки их выполнения на каждом из этапов также обсуждались во время выездного совещания.

Наиболее активно специалистам предстоит трудиться с октября по декабрь – за это время нужно уложить около 70% путей. Поступление еще семи новых трамваев, помимо первого, на котором уже обучаются водители, ожидается до конца года. На маршруты они выйдут в первом квартале 2024-го.