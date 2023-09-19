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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 8:17

В Курске после столкновения загорелись ВАЗ и мотоцикл

Пострадал байкер, его личность устанавливается
Анна ГРЕБЕНКИНА

Столкновение двух транспортных средств произошло вечером 18 сентября. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, авария случилась в 21.50 на улице Радищева Курска. На место отправили спасателей, полицейских и медиков.

По прибытии сотрудники оперативных служб выяснили, что в результате столкновения легкового автомобиля «ВАЗ» и мотоцикла началось возгорание. Огонь повредил мотоцикл и автомобиль. Пострадал байкер, его личность устанавливается.

Напомним, в случае трагедии или несчастного случая звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».