В Курске после столкновения загорелись ВАЗ и мотоцикл

Столкновение двух транспортных средств произошло вечером 18 сентября. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, авария случилась в 21.50 на улице Радищева Курска. На место отправили спасателей, полицейских и медиков.

По прибытии сотрудники оперативных служб выяснили, что в результате столкновения легкового автомобиля «ВАЗ» и мотоцикла началось возгорание. Огонь повредил мотоцикл и автомобиль. Пострадал байкер, его личность устанавливается.

Напомним, в случае трагедии или несчастного случая звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».