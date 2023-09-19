50-летний уроженец Курской области погиб в ходе СВО

Фото: правительство Курской области.

При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб уроженец Курской области Эдуард Хотин. Об этом сообщили в региональном правительстве 18 сентября.

Эдуард родился 21 сентября 1973 года в деревне Сергеевка Фатежского района. В июне 2023-го добровольцем отправился в зону СВО. Погиб 30 числа того же месяца во время ожесточенных боев в районе поселка Красный Лиман Луганской народной республики. У Эдуарда остался сын.

Ранее власти сообщили о гибели курского майора под Бахмутом. 8 сентября не стало Ивана Исканцева. Мужчина получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью. В декабре Ивану исполнилось бы 35 лет.