В Курскую область поступило более 268 тысяч доз вакцины от гриппа

Для иммунизации используются препараты «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Курскую область поступило свыше 268 тысяч доз вакцины от гриппа для детей и взрослых. Для иммунизации используются препараты «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Об этом сообщили в правительстве Курской области 18 сентября.

В 2023-м региональное Министерство здравоохранения планирует привить более 620 тысяч курян. Вакцинировались уже около 130 тысяч человек. Как отметили в облправительстве, иммунизацию можно пройти во всех поликлиниках и центральных районных больницах. Кроме того, прививку можно сделать и в Центре здоровья на 2-м этаже торгового комплекса «МегаГРИНН» в Курске. Он работает с понедельника по пятницу с 12:00 до 19:00, по субботам и воскресеньям – с 12:00 до 18:00. Для вакцинации понадобятся паспорт, СНИЛС и медицинский полис.