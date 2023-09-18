Три баскетболистки курского «Динамо» вошли в символическую сборную Кубка губернатора

Фото со страницы ЖБК "Динамо" Курск в соцсетях.

Определились лучшие игроки Кубка губернатора Курской области-2023 по баскетболу среди женских команд. MVP турнира признана Елизавета Шабанова из «Динамо». Лучшим атакующим защитником признана еще одна представительница курского клуба - Елизавета Комарова. Лучшим тяжелым форвардом стала Аделина Дерюгина из «Динамо».

Еще в трех номинациях призы взяли:

лучший разыгрывающий – Мария Крымова (МБА Москва);

лучший лёгкий форвард – Дарья Левченко («Нефтяник-Титан» Омск);

лучший центровой – Вера Кучина («Спарта энд К» Видное).

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, «Динамо» завоевало Кубок губернатора. В решающем матче наши девушки одолели МБА.