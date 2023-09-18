Курянка стала второй на Московском марафоне

Дина Александрова. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

В российской столице состоялся один из самых масштабных беговых событий года в стране - Московский марафон. Участники преодолели маршрут в 42,2 км, который проходил по центру столицы - набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля. Легкоатлеты увидели достопримечательности города, в том числе сталинские высотки, Большой Театр, здание ФСБ, Политехнический музей, Кремль и Храм Христа Спасителя.

Курская спортсменка Дина Александрова завоевала серебряную медаль, показав результат два часа 33 минуты и шесть секунд.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, Дина Александрова выиграла Ночной забег в Москве. Она установила рекорд трассы в беге на 10 км.