В Курской области азиат в поисках интим-услуг стал жертвой мошенников

20-летний уроженец государства Средней Азии стал жертвой классической схемы мошенников. Молодой человек захотел провести приятный вечер в компании девушки, оказывающей интим-услуги. В поисках подходящей кандидатуры он зашел на специализированный сайт и нашел контакты для связи. Через мессенджер потерпевший связался с незнакомкой, которая попросила внести предоплату - три тысячи рублей. Парень сделал перевод на указанный номер банковской карты. Однако денег оказалось недостаточно, мошенники стали требовать повторить операцию. Молодой человек перевел девять тысяч рублей, а затем обратился в полицию.

- Стражи порядка разъяснили доверчивому гражданину, что это одна из классических схем телефонных мошенников. Инициирован комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению преступления, - добавили в УМВД по Курской области.