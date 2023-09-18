Под Курском спасатели помогли пенсионеру, который упал с дивана и вывихнул ногу

Знакомая пенсионера позвонила медикам, но они не смогли открыть дверь и вызвали пожарных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За неделю с 11 по 17 сентября пожарно-спасательные подразделения региона 139 раз выезжали по тревоге. Всего в Курской области зарегистрировали 67 пожаров.

Так, вечером 16 сентября в Солнцевском районе загорелся деревянный дом площадью 30 квадратных метров. Огонь повредил потолочные перекрытия, стены и личные вещи. Предположительной причиной пожара стала неисправность электрического обогревателя.

А 14 сентября спасатели помогли пожилому мужчине в городе Щигры. 73-летний мужчина упал с дивана и вывихнул ногу. Его знакомая вызвала работников скорой помощи, но они не смогли открыть дверь и вызвали пожарных. Спасатели специальным инструментом отжали окно и проникли в квартиру. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

11 сентября в Горшеченском районе при проведении опашки сельскохозяйственных земель нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Специалисты региональной Аварийно-спасательной службы уничтожили его на полигоне.