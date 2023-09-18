Утром 18 сентября ВСУ дважды обстреляли курский поселок Теткино

Поселок Теткино Глушковского района дважды за утро 18 сентября обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт. Зафиксировали 21 прилет.

По данным губернатора, снаряды повредили коммуникации. Некоторые улицы поселка остались без электроснабжения, воды и газа. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановительным работам. Кроме того, оказались повреждены крыши, фасады и ограждения 11 жилых домов.

Поселок подвергся атаке и накануне. 17 сентября ВСУ обстреляли Теткино и село Попово-Лежачи Глушковского района. Один из снарядов попал в район подстанции, в результате чего загорелась трава.