Майор из Курской области погиб под Бахмутом

Фото: правительство Курской области Фото: Предоставлено "КП"

Еще один житель Курской области скончался в ходе специальной военной операции. 8 сентября героически погиб под Бахмутом Иван Исканцев. Как сообщили в правительстве региона, мужчина получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью. В декабре Ивану исполнилось бы 35 лет.

Иван Исканцев родился в Ставропольском крае. Затем окончил Омский танковый инженерный институт. Служил в Санкт-Петербурге и Курске. С февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции в звании майора. Был заместителем командира батальона по вооружению.