Курский «Атом» проведет два матча Кубка России по волейболу в Красноярске

Фото со страницы ВК "Атом-Курск" в соцсетях.

В 1/16 финала Кубка России по волейболу среди женских команд курский «Атом» сразится с красноярским «Енисеем». По согласию сторон оба матча (19 и 20 сентября) пройдут на площадке сибирского клуба.

Напомним, что на предварительном этапе Кубка России (матчи группы «Д» проходили в Курске) наш «Атом» переиграл анапское «Динамо» (3:2), уступил подмосковному «Заречье-Одинцово» (0:3) и в решающей встрече расправился с «Тюменью» (3:1).

«Енисей» же на пути к противостоянию с «Атомом» на своей площадке одержал три победы – над «Сахалином» (3:0), череповецкой «Северянкой» (3:0) и дублем калининградского «Локомотива» (3:2).

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, сезон-2022/23 стал лучшим в истории курского волейбола. Наши девушки выиграли первенство России в высшей лиге «А», а затем в «стыках» завоевали путевку в Суперлигу.