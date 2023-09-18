Курское «Динамо» завоевало Кубок губернатора

Фото со страницы ЖБК "Динамо" Курск в соцсетях.

Накануне, 17 сентября, финишировал Кубок губернатора Курской области по баскетболу среди женских команд. После двух игровых дней число претендентов на трофей сократилось в два раза. С максимальными показателями остались лишь курское «Динамо» и столичная МБА. Соответственно, они в очной встрече оспаривали звание сильнейшей.

Для суммарной победы нашим землячкам хватило стартового задела. Выиграв первую четверть с перевесом в пять очков (16:11), они проиграли три последующие, но с допустимым «минус 1» - 17:18, 19:20, 13:14. Итоговый счет – 65:63 в пользу «Динамо».

В матче за третье место «Спарта энд К» из Видного повторила результат финальной встречи и одолела омский «Нефтяник-Титан» (65:63).