В селе под Курском нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

Фото: ГУ МЧС по Курской области.

Сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны поступило спасателям 17 сентябре. Артиллерийский снаряд калибром 150 мм нашли в селе Петрово-Хутарь Черемисиновского района.

Как уточнили в ведомстве, на место направили группа спецработ аварийно-спасательной службы Курской области, а также сотрудников полиции. Боеприпас изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

ГУ МЧС по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона: в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112».