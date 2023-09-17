Курское «Динамо» одержало две победы на Кубке губернатора

Фото со страницы ЖБК "Динамо" Курск в соцсетях.

В спортивно-концертном комплексе проходит Кубок губернатора Курской области по баскетболу среди женских команд. Участвуют четыре клуба – местное «Динамо», московская МБА, омский «Нефтяник-Титан» и «Спарта энд К» из Видного.

В активе динамовского клуба две победы – над сибирячками (65:49) и гостями из Подмосковья (78:58). В первой встрече самыми результативными в составе курской команды стали – Аделина Дерюгина, Дарья Репникова (по 14 очков), Евгения Фролкина (12) и Елизавета Шабанова (десять). Победе над «Спартой энд К» поспособствовали - Юлия Козик, Олеся Сафонова (по 12), Дарья Репникова и Промис Амукамара (по 11).

Также два выигрыша в активе МБА. Сегодня, 17 сентября, в СКК определится победитель турнира. Матч между «Динамо» и соперницами из Москвы начнется в 17:00. Вход свободный.