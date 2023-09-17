Курский «Авангард» проиграл на старте второго круга первенства России

Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Накануне на столичной арене «Спартаковец» местная «Родина-2» в рамках первенства России во второй лиге принимала курский «Авангард». В первом круге наши парни уверенно раздавили соперника на своем поле (4:0), но добиться хотя бы минимального успеха в Москве не смогли. Исход встречи решил Данила Шилов, поразивший ворота «Авангарда» на 71-й минуте. Итог – 1:0 в пользу «Родины-2».

Теперь 23 сентября «Авангард» примет на «Трудовых резервах» белгородский «Салют». Начало в 15:00. В турнирной таблице команды разделяют 12 очков. У наших парней третье промежуточное место (17 баллов), у белгородцев – десятое (пять). Лидирует «Новосибирск» (23).

В споре бомбардиров продолжает лидировать курянин Евгений Мухин – у него четыре гола. Столько же в активе Алексея Скворцова из ивановского «Текстильщика». Но если Мухин все свои мячи провел с игры, то Алексей один гол забил с пенальти. Тем временем в гонке ассистентов с тремя точными передачами в активе лидируют сразу два игрока «Авангарда» - Никита Куприянов и Владислав Игнатенко.