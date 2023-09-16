В Курской области во время обстрела ВСУ погиб 30-летний мужчина

16 сентября ВСУ обстреляли Суджанский район. Фото: Предоставлено "КП"

Село Плехово Суджанского района обстреляли со стороны Украины в субботу, 16 сентября. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина. Также снаряды повредили несколько домов. Всем собственникам, имущество которых пострадало, власти окажут помощь в восстановлении.

Накануне ВСУ обстреляли деревню Елизаветовку в Глушковском районе. Повреждены окна в фельдшерско-акушерском пункте и ворота в одном из частных домов. Никто из жителей не пострадал.