Курскую медсестру оштрафовали за дискредитацию армии

Курскую медсестру, которая негативно высказывалась в социальных сетях в адрес Вооруженных сил России, оштрафовали. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной судебной системы региона.

Ленинский районный Курска рассмотрел административное дело в отношении медсестры. 15 июня 2023 года она разместила в социальной сети сообщения с негативными высказываниями в адрес Вооруженных сил России, которые осуществляют специальную военную операцию. Ответственность за такое правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

Курянка затем принесла свои извинения, одна суд признал ее виновной. Медсестре назначили административное наказание в виде штрафа 40 тысяч рублей.