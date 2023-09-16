Из-за соревнований велосипедистов в Курске перекроют движение

Соревнования по велосипедному спорту на шоссе «Мемориал Е.П. Клевцова» проходят в эти выходные в Курске и Курском районе. Из-за чего в некоторых местах ограничат движение транспорта.

Как сообщили в правительстве региона, в субботу, 16 сентября, с 14 до 18 часов перекроют участок Юго-Восточного обхода города Курска от поворота на деревню Зорино до трассы М2 «Крым».

А в воскресенье, 17 сентября, с 10:00 до 15 часов движение автотранспорта ограничат в Курске по проспекту Дружбы от дома 32А, а также улице Просторной до перекрестка с улицей Сумской.