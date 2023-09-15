Курских школьников посвятили в первоклассники

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

В торжественной обстановке для ребят провели линейки, экскурсии и классные часы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области.

В этом году учиться в первый класс отправились более 12 тысяч юных курян. Каждому из них вручили в подарок «Альбом первоклассника».

Издание было специально разработано для курских малышей. «Альбом первоклассника» станет им помощником в планировании добрых и важных дел, где они смогут поделиться своими успехами и идеями, рассказать о путешествиях по родному краю.