В Курской области раскрыли двойное убийство

Оперативники Управления уголовного розыска подразделений УМВД России по Курской области во взаимодействии со следователями СУ СК России по региону раскрыли убийство двоих жителей Курска.

В мае 2023 года в полицию поступило заявление от местной жительницы о пропаже ее 36-летнего брата и его 40-летней сожительницы. Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, но установить обстоятельства исчезновения тогда не удалось. Но работа по розыску не прекращалась. В числе нескольких человек, предположительно причастных к исчезновению молодых людей, оказался 63-летний житель Курска. Стражи порядка получили информацию о том, что он был одним из тех, кто общался с пропавшим курянином незадолго до его исчезновения.

Сотрудники полиции и следователи тщательно проанализировали показания курянина и смогли собрать доказательства его причастности к преступлению. После предъявления данных и подтверждения имеющейся оперативной информации, подозреваемый признался в совершении двойного убийства и показал место, где спрятал тела погибших. Установлено, что он заранее спланировал совершение преступления и задолго до случившегося выкопал глубокую яму в лесополосе возле села Полянского Курского района, где и захоронил тела убитых.