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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 14:56

В Курской области раскрыли двойное убийство

Тела убитых нашли в лесополосе возле села Полянского Курского района
Алексей СЕРГУНИН

Оперативники Управления уголовного розыска подразделений УМВД России по Курской области во взаимодействии со следователями СУ СК России по региону раскрыли убийство двоих жителей Курска.

В мае 2023 года в полицию поступило заявление от местной жительницы о пропаже ее 36-летнего брата и его 40-летней сожительницы. Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, но установить обстоятельства исчезновения тогда не удалось. Но работа по розыску не прекращалась. В числе нескольких человек, предположительно причастных к исчезновению молодых людей, оказался 63-летний житель Курска. Стражи порядка получили информацию о том, что он был одним из тех, кто общался с пропавшим курянином незадолго до его исчезновения.

Сотрудники полиции и следователи тщательно проанализировали показания курянина и смогли собрать доказательства его причастности к преступлению. После предъявления данных и подтверждения имеющейся оперативной информации, подозреваемый признался в совершении двойного убийства и показал место, где спрятал тела погибших. Установлено, что он заранее спланировал совершение преступления и задолго до случившегося выкопал глубокую яму в лесополосе возле села Полянского Курского района, где и захоронил тела убитых.