Педагог из Курской области потеряла 37 тысяч рублей, став жертвой аферистов

Потерпевшей поступило задание о переводе более внушительных средств на карту постороннего человека. Но на этот раз деньги уже не вернули. Фото: Алексей СЕРГУНИН

55-летней потерпевшей из Тимского района в мессенджере пришло сообщение с предложением удаленной работы с гарантированным заработком. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курской области. Женщина откликнулась и связалась с менеджером для понимания подробностей работы. Она заключалась в переводе денег с личного счета продавцам онлайн-товаров с целью их продвижения.

После первых переводов женщине прислали ссылку на ресурс, через который ей обещали вернуть потраченные деньги, где обязательно нужно было указать данные своей банковской карты. И действительно на счет возвращались незначительные ранее использованные суммы.

Вскоре ей поступило задание о переводе более внушительных средств на карту постороннего человека. Но на этот раз деньги уже не вернули. Работодатель убеждал, что потерпевшая выполнила не все условия и, чтобы получить деньги обратно, нужно продолжать переводы. Но заявительница вовремя поняла, что подобное предложение – обман и обратилась в полицию. Ущерб составил почти 37 тысяч рублей.