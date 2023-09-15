В Курске ищут афериста, обманувшего иностранца на четыре тысячи рублей

23-летний житель одной из среднеазиатских республики приехал в Курск на заработки из среднеазиатской республики, имея все разрешительные документы. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. По собственной невнимательности он потерял кошелек. В нем находились паспорт и другие документы, на восстановление которых требовалось немало времени.

Потерпевший решил расклеить объявление в том районе Курска, где предположительно произошла потеря. Мужчина пообещал вознаграждение нашедшему. Буквально через несколько дней поступило сообщение от незнакомца, который якобы нашел документы и готов их вернуть за денежный перевод.

Злоумышленник скинул номер банковской карты, на которую иностранный гражданин перевел четыре тысячи рублей. Сумма показалась незначительной, и аферист попросил еще столько же. В результате мужчины договорились о личной встрече, но потерпевший так никого и не дождался, после чего обратился в полицию. Стражи порядка подтвердили факт мошенничества. Расследование уголовного дела продолжается.