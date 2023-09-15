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НовостиОбщество15 сентября 2023 13:08

Еще двое курян погибли в ходе СВО

У Алексея Головлева остались двое несовершеннолетних детей
Алексей СЕРГУНИН
Алексей Головлев. Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Алексей Головлев. Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

21 июня в ходе специальной военной операции погиб житель Мантуровского района, доброволец штурмового отряда Алексей Головлев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области. Алексею Николаевичу было 34 года, у него остались двое несовершеннолетних детей.

3 сентября при исполнении служебных обязанностей погиб железногорец, рядовой Виталий Кострыкин, 1992 года рождения. Виталий Сергеевич был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Виталий Кострыкин. Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Виталий Кострыкин. Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, cанитар Руслан Катаев из Курчатова Курской области погиб в зоне СВО.