В Курской области пройдет литературный праздник

16 сентября в деревне Воробьевке Золотухинского района впервые состоится фестиваль «КурскКнигоФест». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Он объединит писателей, издателей, книготорговцев, библиотекарей и актеров, всех, кто увлечен книгами и чтением.

Гостей праздника ждет восемь тематических площадок, на которых выступят поэты и писатели, музыканты и актеры, где можно будет увидеть уникальные редкие издания, поучаствовать в диалоге с известными авторами и многое другое. Для юных гостей представят лучшие образцы детской литературы и книги с дополненной реальностью. Под открытым небом будут организованы музыкальные биеннале и вернисаж.

В фестивале примут участие современные российские литераторы: поэт и сценарист Андрей Усачев, писательница и переводчик Мария Семенова, писатель-фантаст Анна Гурова (псевдоним Алекс Градов), художник-иллюстратор Вадим Челак, поэт Роман Рубанов и журналист Игорь Вебер. Открытие фестиваля в 11:00, вход свободный.