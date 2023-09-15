В Курске асфальтируют дорогу от улицы 50 лет Октября до улицы Гремяченской

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Здесь работает бригада из 15 человек, задействованы семь единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области. Ранее на объекте были отмечены повреждения в виде выбоин, ям, пучинообразований. В ходе ремонтных работ применялись методы холодного ресайклинга и холодного фрезерования.

На одной из частей укладывается нижний слой асфальтобетонной смеси, на другой - верхний толщиной шесть сантиметров. Ремонтируемый участок не перекрывали, работы ведутся в дневное время. В 2023 году в нашем регионе в нормативное состояние приведут более 140 километров дорог.