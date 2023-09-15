В Курске открыли памятную доску Герою РФ Артуру Лапшину

В курском монтажном техникуме состоялось открытие мемориальной доски, посвященной Герою России гвардии прапорщику Артуру Лапшину. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Артур Лапшин родился в Первомайске Луганской области. Учился он в Курске - окончил школу №31 и с отличием поступил наш монтажный техникум. После прохождения срочной службы в Вооруженных силах РФ заключил контракт.

Летом прошлого года в ходе СВО Артура ранили, но он принял решение вернуться в зону боевых действий. Минувшей зимой он получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Уже посмертно Артура Лапшина удостоили звания Героя РФ. Он похоронен в Курске на мемориале «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.».