В Курске проверят на качество 10 образцов популярных сосисок

В Курске проверят качество 10 образцов сосисок, купленных в магазинах города. Об этом сообщает региональный Минпромторг.

- Это контрольная закупка, в ходе которой специалисты отобрали марки, наиболее популярные у потребителей, - сказано в сообщении.

Выбранные сосиски будут исследованы в аккредитованной лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии. Они пройдут проверку на соответствие ГОСТу. Если в продукции будет обнаружено мясо птицы, это будет считаться фальсификацией.

В конце сентября пройдет дегустация и народное голосование в рамках предстоящей экспертизы. Результаты проверки и голосования будут опубликованы на сайте Центра торговли и услуг Курской области.